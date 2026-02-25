El diputado Sergio Mayer afirmó que su renuncia a Morena fue causa de maltrato en su contra de grupos internos, y la falta de apoyo.

Aseguró que su error fue solicitar licencia, en febrero pasado, para participar en un reality show, y que no renunció al partido por temor a que lo señalen por algún delito o asociación delictuosa.

Sin embargo, afirmó que no dejará la bancada guinda en la Cámara de Diputados, ni tampoco el Movimiento por lo que seguirá votando a favor de las propuestas del régimen y de Morena.