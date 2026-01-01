Tras denunciar que la iniciativa presidencial para aplazar la elección judicial fue recibida sin convocar a legisladores de partidos de oposición y turnada de manera irregular a comisiones, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que una reforma judicial cosmética no le sirve a México.

Dijo que más allá de visiones partidistas, lo que México requiere es una reforma judicial que resuelva los problemas para que no volvamos a tener jueces, magistrados o ministros “de acordeón” y para que los mexicanos puedan acudir a un tribunal y “tengan derecho a la justicia, y que esta justicia sea rápida y, por supuesto, apegada a la legalidad”.