Un individuo fue herido de bala este lunes por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, zona que fue acordonada por autoridades, que pidieron a la población evitar el área.

Hasta el momento se desconoce el estado de la persona y las causas del tiroteo.

Como parte del protocolo, periodistas fueron resguardados temporalmente dentro del complejo.

El hecho no interrumpió la agenda del presidente Donald Trump, quien participaba en un acto oficial.