La Fiscalía General de la República citó a declarar a unos 50 agentes de Chihuahua para esclarecer la participación de elementos de la CIA en un operativo estatal.

El vocero de la dependencia, Ulises Lara, advirtió posibles delitos en materia de seguridad nacional y aseguró que se actuará conforme a la ley.

Las indagatorias surgen tras un operativo en la Sierra del Pinal, el 19 de abril, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos de la Agencia Estatal de Investigación.

La FGR revisa autorizaciones y condiciones legales de la intervención extranjera.