La Secretaría de Transporte de Jalisco respondió a los señalamientos realizados por el Consejo de Conductores de Jalisco respecto a la falta de diálogo para permitir el ascenso de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A través de un comunicado, la dependencia estatal precisó que la zona aeroportuaria es de jurisdicción federal, por lo que corresponde exclusivamente a las autoridades federales y al administrador aeroportuario definir las condiciones de ingreso, permanencia, operación y prestación de servicios dentro de dichas instalaciones.

La Secretaría de Transporte reiteró que no puede asumir atribuciones que corresponden al ámbito federal.

El conflicto surgió luego de que conductores solicitaran apoyo para gestionar registros y permisos ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de poder recoger pasajeros en los aeropuertos de Jalisco. (Por Marck Hernández)