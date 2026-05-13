La banda irlandesa U2 fue captada este martes grabando un nuevo videoclip en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde decenas de seguidores se reunieron para observar la filmación.

Las grabaciones se realizaron en la Plaza de Santo Domingo y zonas cercanas a República de Brasil y República de Colombia.

En videos difundidos en redes sociales se observa a Bono y al resto de la agrupación tocando sobre un autobús adaptado para la producción.

De acuerdo con un comunicado de la banda, el proyecto forma parte de “The Streets of Dreams”, material vinculado a su próximo disco y a la Street Child World Cup 2026.

La presencia del grupo provocó entusiasmo entre fanáticos mexicanos, quienes incluso pidieron que anuncien un concierto en el país. (Por Pilar Gutiérrez)