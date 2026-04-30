La Secretaría del Transporte de Jalisco inició mesas de trabajo con choferes de mototaxis, luego de denuncias por presuntos cobros indebidos de funcionarios en San Pedro Tlaquepaque.

El titular de la dependencia, Diego Monraz, informó que el objetivo es acompañar su regularización mediante la definición de polígonos de operación, registro de conductores y vehículos.

Aclaró que no habrá sanciones para quienes no estén inscritos, ya que se busca evitar abusos y mejorar condiciones de seguridad.

Además, se notificó al ayuntamiento que no tiene facultades para regular este servicio.

Por su parte, el gobierno municipal negó intentar reglamentarlos, pero pidió a la autoridad estatal avanzar en la regulación.

En la Zona Metropolitana operan cerca de 3 mil mototaxis. (Por Edgar Flores Maciel)