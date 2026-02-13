Un severo congestionamiento vial se registra esta tarde sobre el Periférico Poniente, con retrasos de hasta 50 minutos y circulación intermitente.

El atorón se presenta en el sentido que va de la avenida López Mateos hacia Juan Gil Preciado, donde se observan largas filas de vehículos sin que, hasta el momento, se haya reportado algún accidente que explique el tráfico detenido.

En el sentido contrario, la carga vehicular se extiende desde la avenida Tabachines hasta Vallarta, con condiciones similares de avance lento y periodos de detención total.

Hasta el momento no se reporta la presencia de agentes de la Policía Vial en el tramo afectado para agilizar la circulación. (Por Edgar Flores Maciel)