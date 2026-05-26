La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no entendió la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para evitar que criminales sean candidatos a cargos de elección popular, asegura la Primera Mandataria de la Nación, Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE, de consejeros, esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia, ¿quiénes son? La UIF, la Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice ‘yo quiero que investiguen a estos candidatos’, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes”.

Y es que Sheinbaum propuso la creación de una comisión de consejeros del INE para investigar posibles nexos de aspirantes a cargos de elección popular. Este tema va incluido en la iniciativa que hoy estarán analizando los diputados. (Por Arturo García Caudillo)