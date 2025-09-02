Homologar la estrategia de seguridad nacional a nivel estatal, emitir leyes generales en la materia y fortalecer las policías locales, son los acuerdos a los que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con gobernadores de todos los partidos tras reunirse con ellos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Y en realidad los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado, no es mucho más que eso. Es decir, que en cada estado haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento en su caso de las policías estatales y coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales, con los tribunales de justicia, ahora con el nuevo Poder Judicial”.

Informó que luego que se haga la reforma constitucional en materia de extorsión, se redactará una ley general, de forma que la misma estrategia pueda permear en los estados. (Por Arturo García Caudillo)