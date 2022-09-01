El titular de la Coordinación Nacional de Becas Federales en Jalisco, Miguel Moreno, informó este martes que son poco más de 400 mil estudiantes, niñas y niños, beneficiarios de la beca Rita Cetina en el estado y que del 8 al 20 de septiembre habrá nuevos registros para este apoyo económico.

“Solo de secundaria son arriba de 230 mil alumnos y, teniendo una inversión anual de 3 mil millones de pesos, esto es importante decirlo ya que para nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la educación no es una mercancía, sino un derecho, y le parece importante que las madres y padres de familia tengan las herramientas necesarias para que sus hijos no abandonen el estudio.”

Los padres de familia interesados en la beca Rita Cetina deberán asistir a las asambleas informativas para inscribir a los estudiantes. (Por Gustavo Cárdenas)