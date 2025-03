La Conferencia del Episcopado Mexicano tiene la información incorrecta, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del comunicado en el que la CEM asegura que en el actual sexenio ha habido un incremento en el número de desaparecidos.

“Porque hay esta idea que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Entonces lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatales y aparte la Comisión de Búsqueda, que tiene la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece prácticamente no hay cifra negra, si es por motivo violento, pues menos. En desapariciones, cuando una familia no encuentra a su familiar, de inmediato va a la fiscalía, puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías, las familias acuden. Entonces vamos a estar informando, pero el Episcopado no tiene la información correcta”.

De acuerdo al comunicado de la CEM, el gobierno presume un 15 por ciento de descenso en homicidios, pero oculta que las desapariciones han aumentado 40 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)