En defensa de la ministra obradorista Lenia Batres, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que ninguno de los actuales ministros de la Suprema Corte puede presumir que tiene un juicio objetivo.

“Pues ninguno tiene un juicio objetivo. ¿No hubo uno que escondió ahí la deuda por un año? La resolución por un año, ¿qué a poco ese ministro era muy objetivo? O al decir que Lenia no puede participar o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otra que no me convienen, no”.

Y es que los integrantes de la Segunda Sala argumentaron que Batres Guadarrama carecía de objetividad por haber manifestado públicamente su animadversión en contra del empresario Ricardo Salinas, cuyo amparo en un proceso sobre pago de impuestos, está siendo analizado por la Corte. (Por Arturo García Caudillo)