La Corte busca que tengamos una reacción autoritaria y por ello dio entrada al análisis de la reforma judicial, pero ni los ocho ministros ni nadie podrá detener su implementación, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde mi perspectiva, mi punto de vista es que ellos lo que quieren es, ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no? Que llegó la presidenta autoritaria. ¡No! Llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir, ‘¿ya ven que autoritarios son? Quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro’ Ellos están tomando una decisión política no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso lo que nosotros decimos es no tiene un sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación”.

Por ello, añadió, ni juicio político ni nada parecido, dado que ellos sólo están cuidando sus privilegios. (Por Arturo García Caudillo)