El grupo The Killers inició en Guadalajara su gira por México la noche de este jueves en el Estadio 3 de marzo.

La gira de la banda liderada por Brandon Flowers presentó su Tour Rebel Diamonds, título que tiene su nuevo disco de grandes éxitos que el grupo de Las Vegas lanzó en diciembre del 2023, además, en este 2024 se cumplen 20 años de que The Killers debutó en la industria musical y de presentarse en nuestro país.

La agrupación inició puntual su concierto y emocionó a los más de 25 mil asistentes con temas como “Human”, “Smile”, “Spaceman”, “A Little Respect”, entre otras, así como el intento de su vocalista por hablar en español y agradecer el cariño de sus seguidores, por lo que decidió subir al escenario a un chico para que tocara la batería con ellos en la canción “Reasons”.

Tras poco más de hora y media de show, The Killers se despidieron de los tapatíos para continuar con su gira en el Ciudad de México este fin de semana. (Por Katia Plascencia Muciño)