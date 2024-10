Niega la presidenta Claudia Sheinbaum tener intención de negociar con narcotraficantes, como propuso el diputado de Morena, Manuel Espino.

“No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nosotros a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad”.

Rechazó que la violencia que se vive en varias entidades vaya a afectar al país en términos económicos y reiteró que hay una estrategia de seguridad que tarde o temprano dará resultados.

“Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios, en la tendencia, que es muy importante. Había este debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo”. (Por Arturo García Caudillo)