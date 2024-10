Será a mediados de diciembre cuando el Ayuntamiento de Tonalá inicie operaciones en la Central de Transferencia del Oriente, que será el primer paso para que el municipio se haga cargo del servicio de recolección de basura, en caso de no concretarse el proyecto de un sistema metropolitano.

Señaló que el municipio ya tiene 24 unidades y alistan la compra de 20 camiones, para ya no depender del servicio de Caabsa Eagle a partir del 5 de abril.

Lo expresa el alcalde Sergio Chávez.

“Unas propias y otras son arrendadas, pero está todo presupuestado porque no debemos de ponernos nervios con el tema del presupuesto. Simple y sinceramente Caabsa se lleva casi 10 millones de pesos cada mes, pues esos 10 millones de pesos los utilizaremos para arrendar o para adquirir vehículos, incluso pagar más personal para poder hacer la recolección”.

Lamentó que ahora los municipios con Caabsa cambien sus posturas, pues Tlajomulco estaría dispuesto a darle otra oportunidad a la empresa y no le den seguimiento al sistema metropolitano. (Por Héctor Escamilla Ramírez)