La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe coordinación permanente entre autoridades federales y estatales ante los casos de desaparición registrados en la Central de Autobuses de Tlaquepaque, en Jalisco.

Detalló que en 2025, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones locales, fueron localizadas 70 personas, entre ellas 36 menores.

La mandataria explicó que a nivel nacional ya opera una alerta inmediata por desaparición, coordinada desde las fiscalías, y confirmó que se analiza una iniciativa de ley para obligar a mostrar identificación al comprar boletos de autobús, medida que, dijo, podría facilitar la localización de personas desaparecidas.