Luego de la conversación vía telefónica que sostuvo este jueves con el mandatario brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció estar analizando la posibilidad de visitar Brasil en el mes de mayo.

“Hablamos del seguimiento, ¿recuerdan que vino el vicepresidente y un grupo muy amplio del gabinete del presidente Lula, vinieron empresarios y hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración, entonces, que podamos fortalecer estas áreas de trabajo y colaboración. Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, entonces le dije que lo íbamos a evaluar”.

Además hablaron sobre el trabajo que ambos países están llevando a cabo en materia de prevención y combate a la violencia contra las mujeres, por lo que propuso que la secretaria Citlali Hernández se ponga en contacto con el gobierno brasileño para ampliar la información. (Por Arturo García Caudillo)