La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que buscará incorporar a la Constitución el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinado a pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de asegurar recursos permanentes para las comunidades originarias.

Durante su visita a Sonora para la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, la mandataria también criticó a sectores de oposición por la visita de Isabel Díaz Ayuso y por tratar de reivindicar la figura de Hernán Cortés, al afirmar que la grandeza de México proviene de sus pueblos originarios.

Sheinbaum destacó que desde el sexenio anterior se han restituido 45 mil hectáreas a comunidades indígenas y reiteró compromisos en materia de agua, salud, vivienda y educación.

Además, autoridades federales y estatales informaron inversiones millonarias para obras hidráulicas, tierras y programas sociales en beneficio del Pueblo Yaqui.