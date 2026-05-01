La propuesta de la Secretaría de Educación Pública de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio generó desacuerdos entre gobiernos estatales.

Jalisco, Guanajuato y Nuevo León rechazaron reducir semanas de clases al considerar que afectaría el aprendizaje y complicaría la organización de millones de familias.

Autoridades estatales advirtieron que el ajuste agravaría el rezago educativo y dificultaría el cuidado de menores para madres y padres trabajadores.

Jalisco mantendrá clases hasta el 30 de junio, mientras Nuevo León extenderá actividades hasta el 19 de junio e implementará talleres de apoyo durante el verano.

En contraste, Chihuahua y Aguascalientes respaldaron la medida federal y anunciaron adecuaciones para cumplir el calendario sin afectar los planes de estudio.

La SEP justificó el cambio por las altas temperaturas y la logística del Mundial 2026.