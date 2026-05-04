Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que gracias a que su movimiento acabó con la corrupción hoy hay una inversión de un billón de pesos en programas sociales.

“Si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los Programas de Bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicano o mexicana, que hoy se estén destinando un billón de pesos para dedicárselos directo a la gente?”.

En el mismo sentido, añade, hay honestidad en la 4T, y eso se traduce en una recaudación, sin aumentar impuestos, de 5.3 billones de pesos en 2025; y que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; además, también se nota en la eliminación de las pensiones doradas. (Por Arturo García Caudillo)