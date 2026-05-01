El gobierno de Guadalajara informó una reducción de 21 por ciento en delitos patrimoniales, como parte de la estrategia de seguridad revisada en la Mesa de Paz regional.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, destacó la coordinación con autoridades federales y estatales para fortalecer acciones operativas, de inteligencia y prevención.

Entre los acuerdos, se contempla reforzar la seguridad en entornos escolares y zonas de alta afluencia.

Autoridades también reportaron avances en la disminución de delitos de alto impacto y en la localización de personas desaparecidas.