Tras las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quién aseguró que llevará a cabo acciones terrestres en contra de cárteles del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al canciller de la Fuente ponerse en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, consideramos, en fin, que es parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente, que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones. Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón De la Fuente que, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado”.

Esto con la intención de fortalecer los acuerdos ya existentes en materia de seguridad, particularmente tras la intervención militar en Venezuela. (Por Arturo García Caudillo)