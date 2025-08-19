Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum el fin de los trabajos de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para ella, concluye una era caracterizada por el nepotismo.

“El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo, claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos y que durante este periodo lo que demostró es que se reproducía a partir de nepotismos, amiguismos, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del primero de septiembre y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda”.

Por otro lado, y de cara a la próxima reforma electoral, indicó que estará a discusión la permanencia de los organismos electorales estatales, pues para ella significan la duplicidad de funciones con el INE. (Por Arturo García Caudillo)