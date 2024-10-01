Aunque se logró este año la creación del SIAPA de la basura, el proyecto está parado, advierte el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos.

“Nadie dice nada. Hubo polémica, respeto lo que de alguna manera la alcaldesa de Tlaquepaque, tendrá sus razones, muy bien, pero los demás alcaldes ya no dicen nada. ¿Qué está sucediendo con la basura?, tenemos una recolección a lo mejor regular-buena en el caso de Tonalá y en el caso de Guadalajara que somos los que dimos ese paso, pero a dónde se está yendo la basura, qué va a suceder mañana, pasado, en un año, en dos años. No vemos un destino final, no vemos una política, no vemos donde nos sentemos los alcaldes junto con el Ejecutivo del Estado”.

El alcalde de Tonalá considera que este es un año perdido.

Reprocha que no hay avances en la solución de problemas metropolitanos como el de la basura y el agua. (Por Gricelda Torres Zambrano)