La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que las marchas por el Día de la Mujer que se llevaron a cabo en todo el país hayan sido pacíficas.

“Pues en la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de cien mil mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas. Y una parte de un grupo muy pequeño que hace actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas prácticas”.

Destacó que en los actos violentos ocurridos por la noche en la Ciudad de México, quienes participaron fueron hombres, pero fue un grupo muy minoritario. (Por Arturo García Caudillo)