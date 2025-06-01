Nadie tiene la obligación de dar un 10 por ciento como propina en la cuenta de restaurante, precisa el titular de la PROFECO en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco.

“El consumidor está en libertad de dar el 5, el 10 por ciento, el porcentaje que el consumidor considere que la persona que le atendió se ganó; entonces no es forzosa en ninguno de los casos, siempre será por voluntad propia, pues”.

Por otro lado, el titular de la PROFECO en Guadalajara también externó su invitación a los consumidores a denunciar aquellos establecimientos que cobren comisión por utilizar tarjeta bancaria, ya que está totalmente prohibido. (Por José Luis Jiménez Castro)