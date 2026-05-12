Tras revertir la decisión de recortar el calendario escolar, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra que el tema se haya revisado y que los niños mantengan las seis semanas de vacaciones previamente aprobadas.

“Bueno, como saben, mi opinión fue que hubiera las seis de semanas de vacaciones como estuviera planteado y lo que decidieran con los secretarios de Educación Pública de las entidades de la República. El viernes pasado, es importante decir esto, todos los secretarios de Educación Pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario a que salieran de vacaciones el 5 de junio. Hubo, como saben, sobre todo madres y padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo y entonces se reunieron nuevamente y tomaron la decisión de dejar el calendario como estaba”.

De cualquier manera, añade, y eso ya estaba previamente estipulado, los estados que así lo decidan pueden solicitar, ya sea por el calor o por el Mundial, los días de clase. (Por Arturo García Caudillo)