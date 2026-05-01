Tremenda sorpresa se llevaron este martes los vendedores minoristas de pollo, los proveedores aumentaron en 10 pesos el kilo, directo, lo que los obliga a subir el costo final de este producto básico.

María Guadalupe, tiene una pollería en el Mercadito Municipal de El Sauz EN Tlaquepaque y explica para Notisistema que el calor fue la única justificación que le dieron para el subidón de precios.

“Cada año siempre es lo mismo, en estas fechas siempre sube, muchísimo, por la escasez del pollo no sé si sea porque haga mucho calor, los pollos se empiezan a asfixiar y es mucha la demanda que hay, y es poco lo que va saliendo de pollo -¿Me decías que de ayer para hoy hubo un subidón?- Sí, subió 10 pesos, a mi me lo dieron más arriba del precio que supuestamente nos dan -¿Hoy por hoy cuánto tienes el kilo de pollo, si llega alguien en cuánto se lo vas a vender?- Ahorita está a 72 el kilo entero y le subo por lo menos unos cinco pesos”.

María Guadalupe venderá el kilo de pechuga limpia a 185 pesos. (Por Gustavo Cárdenas)