La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el casi atentado que sufrió este fin de semana su homólogo estadounidense Donald Trump, e hizo un llamado a condenar la violencia política.

“Debemos estar en contra siempre de la violencia, más la violencia política, para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que pueda haber. Entonces no podemos nunca apoyar un acto violento y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo que bueno que está bien el presidente Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia”.

Por otro lado, la Primera Mandataria de la Nación aseguró que la relación con Estados Unidos debe mantenerse en el marco establecido desde que inició su administración, y que un tema como el de la participación de agentes de la CIA en asuntos de seguridad de México no debe echar a perder lo que ya se tiene y por ello se debe seguir con en el entendimiento, la coordinación y el respeto hasta hoy alcanzados. (Por Arturo García Caudillo)