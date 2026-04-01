El romanticismo de Ricardo Montaner llenó el Auditorio Telmex la noche de este domingo con su gira de despedida “El Último Regreso”, un tour que marca el cierre de una etapa tras más de cuatro décadas de trayectoria.

El concierto ofreció un recorrido por sus grandes éxitos como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “Bésame” y “El poder de tu amor”, entre muchas más.

Montaner mencionó que Guadalajara fue de las primeras que le abrieron las puertas:

“Me siento en casa, los primeros pasos de mi carrera los di en esta ciudad y aquí tengo entrañables amigos, ustedes para empezar, que vinieron hoy”.

Acompañado por 10 músicos y 2 coristas, tras casi dos horas de show, Ricardo Montaner se despidió con una velada llena de emociones que repetirá el 30 de julio en el mismo recinto. (Por Katia Plascencia Muciño)