La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el fallecimiento de cinco personas producto del incendio en la periferia de la Refinería de Dos Bocas y que la Fiscalía General de la República ya se encuentra investigando el caso.

“Como hubo pérdida de vidas humanas entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación, ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio, parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos de hidrocarburos, y entonces, después que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio. Las cinco personas que lamentablemente fallecieron solamente una era compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa”.

Indicó que el director de refinación de Pemex está apoyando a las familias de las personas fallecidas, en tanto que la refinería se encuentra operando al cien por ciento. (Por Arturo García Caudillo)