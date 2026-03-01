El Gobierno de Jalisco iniciará este año la construcción de vivienda social para elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, como parte del programa “Legado”, que busca facilitar el acceso a una casa propia para los uniformados.

El proyecto contempla desarrollar complejos habitacionales dentro de la ciudad en predios propiedad del estado, informó el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Luis Guillermo Medrano.

“La instrucción es generar viviendas para los trabajadores de la seguridad pública. Vivienda de 60 metros cuadrados. Creemos que es un modelo adecuado, repito, que cumple con los elementos de ONU Hábitat y que no rebase los 1 millón 200 mil pesos; vivienda de 60 metros cuadrados con 2 recámaras, sala, comedor, cocina, cuarto, de servicio y cochera cuando menos para para un auto. Las viviendas serán construidas en predios estatales”.

El funcionario indicó que se iniciará un censo para determinar cuántos policías carecen de vivienda propia. De acuerdo con estimaciones del titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, de los seis mil elementos que integran la corporación, al menos la mitad no cuenta con este patrimonio.

Las autoridades prevén que las mensualidades para adquirir estas viviendas no superen el 30% del salario de los beneficiarios. (Por Edgar Flores Maciel)