La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, cuenta con ficha roja de la Interpol, lo que permite su localización y posible detención a nivel internacional.

La mandataria indicó que el exfuncionario mantiene vigente una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República.

Aureoles es investigado por delitos como peculado, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Autoridades estatales han señalado que habría salido del país con apoyo de un grupo criminal.

Actualmente permanece prófugo de la justicia.