Viernes histórico. Este día, líderes e integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas, acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República, ingresarán una vez más al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, explicó para Notisistema el objetivo de volver a ese predio.

“Vamos rumbo al rancho y tenemos pues la esperanza de que realmente haya habido avances, a eso es a lo que vamos, nos van a dar los avances, que se ha recolectado lo que se ha hecho en la prospección, qué tipo de prospección, qué plan de trabajo utilizaron y pues ver qué es lo que sigue, qué salió, cuántos perfiles de ADN se obtuvieron, rescatar cuántos confrontas. Y aparte que ya sabemos el contexto de lo que pasó ahí.”

La visita al Rancho Izaguirre estará liderada por la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda. (Por Gustavo Cárdenas)