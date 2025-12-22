La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, tras 18 años, se llegó a un acuerdo para levantar la huelga en la mina de Cananea.

“Los trabajadores de Cananea después de años de huelga han decidido levantar la huelga, a través de un apoyo, un resarcimiento a todos los trabajadores. Esto es algo histórico para Sonora”.

De igual forma, adelantó que este martes se anunciará el resarcimiento por parte de Grupo México, del daño causado por descargas contaminantes al río Sonora.

“Porque mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento de la contaminación del Río Sonora. Esto es muy importante, se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del Río Sonora, la restitución y la remediación de suelos. En fin, son una serie de acciones que finalmente se atienden, de un trabajo permanente que se hizo y que el Grupo México al final pues decidió cumplir”. (Por Arturo García Caudillo)