Durante el periodo vacacional del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, la Secretaría de Turismo Jalisco estima la llegada de más de un millón 560 mil turistas, lo que representa un incremento de 2.4 por ciento respecto a la temporada decembrina del año pasado.
Las proyecciones señalan incrementos en afluencia, derrama económica y ocupación hotelera en los principales destinos del estado, entre ellos Guadalajara, Puerto Vallarta y los Pueblos Mágicos.
En el caso de Guadalajara se proyecta una ocupación hotelera del 60 por ciento y una derrama económica estimada en mil 240 millones de pesos.
Jalisco espera la llegada de más de 1.5 millones de turistas durante el periodo invernal
