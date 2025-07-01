Durante el periodo vacacional del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, la Secretaría de Turismo Jalisco estima la llegada de más de un millón 560 mil turistas, lo que representa un incremento de 2.4 por ciento respecto a la temporada decembrina del año pasado.

Las proyecciones señalan incrementos en afluencia, derrama económica y ocupación hotelera en los principales destinos del estado, entre ellos Guadalajara, Puerto Vallarta y los Pueblos Mágicos.

En el caso de Guadalajara se proyecta una ocupación hotelera del 60 por ciento y una derrama económica estimada en mil 240 millones de pesos.