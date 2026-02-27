La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía de Sinaloa ya investiga el homicidio de Rubí Patricia, identificada como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán.

La activista fue localizada sin vida este viernes durante la visita de la mandataria a la entidad, donde encabezó su conferencia matutina y sostuvo actividades privadas.

Al ser cuestionada sobre el hecho, la jefa del Ejecutivo federal se limitó a señalar que el caso está en manos de la autoridad ministerial.