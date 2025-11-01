La Secretaría de Educación Jalisco amplió el periodo de preinscripciones para el Ciclo Escolar 2026-2027, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria.

El trámite en línea estará disponible hasta el viernes 6 de marzo.

El registro puede realizarse mediante la aplicación APPrende Jalisco o en la plataforma oficial de la dependencia.

Los resultados de asignación se darán a conocer en julio.