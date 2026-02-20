Lo que se busca es acabar con los excesos cometidos por servidores públicos como el ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, a quien califica de abusivo, por cobrar una pensión de 120 mil pesos mensuales, así lo comenta presidenta Claudia Sheinbaum.

“En efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como ex funcionario de Nafinsa. Y ya que salió público lo podemos decir. —¿Usted cuando ve estos nombres qué es lo que piensa? —Abuso, excesos. Imagínense, ¿cuánto ganaría Gurría como director de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, y luego aparte estar cobrando una pensión?”.

Sin embargo, aclara, las Fuerzas Armadas no están incluidas en la lista de ex funcionarios a quienes, mediante una reforma constitucional, busca reducir las pensiones, a pesar de que los altos mandos se retiran con percepciones muy por encima de lo que recibe su comandante supremo. (Por Arturo García Caudillo)