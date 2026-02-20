Autoridades de Zapopan reconocieron el trabajo de organizaciones que atienden a personas con cáncer, distrofia muscular, adultos mayores y otros sectores vulnerables, y anunciaron que en 2026 se fortalecerá su apoyo.

El coordinador Salvador Villaseñor informó que se trabaja con PROJAL para ofrecer financiamiento con periodo de gracia y tasas subsidiadas o incluso cero, además de apoyos municipales directos.

También se destacó que el programa “Sumando por Zapopan” duplicó su bolsa económica, pasando de dos a cuatro millones de pesos, monto que se mantendrá en la actual administración.

En el municipio operan más de 250 Organizaciones de la Sociedad Civil activas, incluidas casas hogar que atienden a más de 400 menores, a quienes se busca fortalecer con capacitación, equipamiento y programas de apoyo social