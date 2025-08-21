La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la senadora panista Lilly Téllez por pedir la intervención de Estados Unidos en México durante una entrevista con Fox News, calificando el hecho como comparable a los conservadores que en el siglo XIX solicitaron la llegada de un emperador extranjero.

Sheinbaum subrayó que, pese a diferencias en materia comercial y de seguridad, la relación bilateral con Washington se mantiene en un marco de respeto mutuo.

En paralelo, la diputada del PT Lilia Aguilar presentó un exhorto en el Senado para que se investigue a Téllez por posibles actos contrarios al interés nacional, que podrían configurarse como “traición a la patria”.

El recurso pide a la Comisión de Ética evaluar las declaraciones, al considerar que vulneran la soberanía y fomentan una narrativa intervencionista desde el extranjero.