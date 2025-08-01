Con 15 votos a favor y tres en contra, este jueves el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la nueva Ley de Ingresos 2026, con un aumento promedio del cinco por ciento en las tablas de valor catastral y también aumento en multas municipales, así lo justificó la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

“Como les digo, fortalece la visión de ciudad que tenemos, y solo por poner un acento a lo que me refiero, por ejemplo, nosotros estamos convencidos que una forma de atender la seguridad también es mantener limpia la ciudad. Tener limpia Guadalajara es fundamental como lo he dicho en diferentes espacios, porque un espacio en abandono genera violencia, un espacio en malas condiciones se convierte en un espacio de cultivo para la inseguridad”.

La Ley de Ingresos 2026 de Guadalajara proyecta 13 mil 016 millones de pesos, un incremento del 4.2 por ciento respecto al 2025. (Por Gustavo Cárdenas)