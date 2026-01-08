Avala la presidenta Claudia Sheinbaum los recientes cambios realizados por Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República.

“Cuando fui Jefa de Gobierno soñar era el secretario de Seguridad Ciudadana en la ciudad y Ernestina Godoy era la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Son equipos que vienen trabajando ya desde 2019. Se trabajaba en coordinación con el fiscal Gertz, pero naturalmente son equipos de trabajo que vienen ya desde hace mucho tiempo con mucha coordinación. Entonces esto facilita mucho el trabajo que se hace, garantizando la autonomía de la fiscalía, pero con mucha coordinación y confianza que se tiene desde hace mucho tiempo”.

En su momento, añade, la fiscal Godoy ofrecerá más información sobre estos cambios, sobre cómo está fortaleciendo a la FGR y el trabajo que está realizando con las delegaciones de la fiscalía en los estados. (Por Arturo García Caudillo)