En aras de convertirse por quinto año en líder nacional de captación del Impuesto Predial, el Ayuntamiento de Zapopan lanzó un operativo de alta recaudación para el 2026, que tiene como meta superar los 2 mil 300 millones de pesos, explica la tesorera municipal, Adriana Romo López.

“Cerramos el año 2025 superando el presupuesto estimado. Logramos una recaudación de 2 mil 131 millones de pesos por concepto de predial gracias al pago de 435 mil 207 cuentas y para 2026 el reto es claro y ambicioso, superar la cifra de 2 mil 375 millones de pesos”.

Zapopan no solo es líder nacional sino que desde hace diez años permanece en el top de los cinco municipios del país con más recaudación del predial, indica la tesorera, quien invita a los contribuyentes a aprovechar el descuento del 10 por ciento durante enero y febrero, y a donar 30 pesos para el OPD de Salud. (Por Gricelda Torres Zambrano)