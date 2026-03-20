La presidenta Claudia Sheinbaum declaró mediante decreto, al turismo comunitario como una actividad de interés público y de prioridad nacional.

“Existe el turismo comunitario y es necesario darle recursos para que pueda desarrollarse, darle promoción para que pueda llegar la gente, es el turismo de las comunidades para que si viene un mexicano, mexicana de otro lugar de la República sepa de los indígenas mayas: cómo tejen, cómo bordan, cómo se vive, su territorio y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano, el origen. Desde las grandes pirámides hasta los mayas de hoy. Ese es el turismo comunitario”.

El decreto contempla la creación de la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, además de recursos para impulsar a comunidades como Maya Ka’an, en Quintana Roo; el Camino del Mayab, en Yucatán; y los Pueblos Mancomunados, en Oaxaca. (Por Arturo García Caudillo)