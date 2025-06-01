Irán advirtió que funcionarios de Israel y Estados Unidos podrían ser blanco de ataques en cualquier parte del mundo, incluidos espacios turísticos.

La amenaza incrementa la preocupación por posibles acciones fuera de la región que podrían ser realizadas por milicianos iraníes en cualquier nación.

En paralelo, Estados Unidos anunció el envío de más buques de guerra y alrededor de 2 mil 500 marines, lo que aumento de tensiones en la zona.

En tanto, el presidente, Donald Trump, rechazó un posible alto el fuego con Irán al asegurar que su país lleva ventaja en el conflicto armado que suma tres semanas.