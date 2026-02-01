Defiende la presidenta Claudia Sheinbaum el contenido de los libros de texto de Educación Básica y la participación de Marx Arriaga en su elaboración, por lo cual considera que su despido debió haberse manejado de otra forma.

“Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo un primer, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación pues se le ofreció otras opciones, entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores a la elaboración de los libros. Es un trabajo extraordinario el que se hizo, pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones”.

Por ello, reiteró que se harán las actualizaciones que requieran los libros, empezando por incluir a las mujeres en la historia. (Por Arturo García Caudillo)