La falta de maestro para el segundo grado y la total ausencia de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Jalisco provocaron que padres de familia cerraran con cadenas y candados la primaria federal Maestro Vicente Lombardo Toledano, ubicada en la colonia Del Fresno, en Guadalajara. El padre de familia, Luis Jiménez, denuncia para Notisistema que, como no les resolvieron la ausencia de docente, la escuela permanecerá cerrada y sin clases.

“No hay una respuesta favorable de que vaya a llegar algún maestro el viernes por la tarde, sí nos hicieron el comentario de que el martes ya va a haber maestro, pero lo que ha sido ya sábado y hoy domingo, pues así como que ha ido disminuyendo la información y ya ahora cambió el panorama, ahora que nuevamente nos citan a una charla antes de la entrada a clases se nos pidió que abramos la escuela por el momento. La decisión de los padres de familia es continuar con esa protesta y mantener la escuela cerrada”.

Este lunes se espera una reunión entre los padres de familia de esta primaria y autoridades educativas; los afectados insisten: sin maestro, no hay escuela. (Por Gustavo Cárdenas)